Украину сегодня накроют дожди с грозами

Погода в Украине 7 мая 2019 ожидается дождливой, на большей части страны осадки будут сопровождаться грозами, температура воздуха днем будет достигать +26. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины пройдут дожди с грозами, без осадков только в Луганской области, днем от +23 до +25, ночью от +12 до +14. В центральных областях тоже пройдут дожди с грозами, днем от +17 до +25, ночью от +11 до +13. На юге также прогнозируются осадки, днем от +17 до +26, ночью от +10 до +14. В Крыму днем от +19 до +21, ночью от +12 до +14.

На западе Украины дожди, днем от +7 до +14, ночью от +4 до +8. В северных регионах сегодня пройдут грозовые дожди, днем от +17 до +22, ночью от +11 до +14.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 7 мая пройдут дожди с грозами, днем от +17 до +19, ночью от +12 до +14, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Фото: погода в Киеве и области