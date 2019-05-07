Україну сьогодні накриють дощі з грозами

Погода в Україні 7 травня 2019 очікується дощовою, на більшій частині країни опади будуть супроводжуватись грозами, температура повітря вдень сягатиме +26. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України пройдуть дощі з грозами, без опадів тільки в Луганській області, вдень від +23 до +25, вночі від +12 до +14. В центральних областях також пройдуть дощі з грозами, вдень від +17 до +25, вночі від +11 до +13. На півдні також прогнозуються опади, вдень від +17 до +26, вночі від +10 до +14. У Криму вдень від +19 до +21, вночі від +12 до +14.

На заході України дощі, вдень від +7 до +14, вночі від +4 до +8. У північних регіонах сьогодні пройдуть грозові дощі, вдень від +17 до +22, вночі від +11 до +14.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 7 травня пройдуть дощі з грозами, вдень від +17 до +19, вночі від +12 до +14, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві та області