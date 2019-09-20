Украину сегодня накроют дожди

Погода в Украине в пятницу, 20 сентября, ухудшится, в большинстве областей дожди, температура воздуха днем держит +12+14. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды во всех областях

По данным синоптиков, в западных областях, кроме Закарпатской и Черновицкой, будут дожди. Температура воздуха днем достигнет +12+14, ночью ожидается +5+7. В северных и центральных частях страны также холодно. Температура воздуха днем достигнет +11+14, ночью - +6+8.

Синоптики отмечают, что восток Украины накроют дожди. Только в Запорожской области будет переменная облачность и осадков не ожидается. Температура воздуха днем достигнет +14+16, ночью ожидается +6+8.

В южных областях сегодня дождей не будет. Синоптики передают переменную облачность. Температура воздуха днем достигнет +16+18, ночью ожидается +6+8.

Прогноз погоды в столице

В Киеве сегодня, по данным синоптиков, дожди. Температура воздуха днем достигнет +11+13, ночью ожидается +6+8.

Напомним, синоптик Наталья Диденко отметила, что сегодня ожидаются первые заморозки. Пятниця в Украине обещает дождь и холодную погоду, в западных областях - еще и со штормовым ветром.