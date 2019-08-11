Украину сегодня накроет жара и грозы

Погода в Украине 11 августа ожидается жаркой с дождями на западе и севере. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Погода в Украине

По данным синоптиков, на востоке Украины 11 августа ожидается солнечная погода без осадков, днем от +24 до +28, ночью от +13 до +16. На юге Украины также без осадков, днем от +26 до +32, ночью от +16 до +20. В центральных областях Украины без осадков, температура воздуха днем от +26 до +30, ночью от +13 до +16.

На западе страны сегодня ожидаются дожди и грозы, но будет тепло. Днем температура воздуха составит от +27 до +31, ночью от +15 до +18. Дождливо также и на севере - днем от +22 до +25, ночью от +11 до +14.

Фото: прогноз на 11 августа

Погода в Киеве

В Киеве сегодня днем возможен дождь, днем ожидается от +26 до +28, ночью от +15 до +17.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине до 12 августа удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, пожарная опасность сохранится в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.