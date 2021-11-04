В Украину с рабочим визитом прибыла помощница Блинкена
В Украину с рабочим визитом прибыла помощница государственного секретаря США Карен Донфрид. Визит проходит на фоне подготовки заседании Комиссии стратегического партнерства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства США.
"Помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид сегодня находится с визитом в Киеве, чтобы подтвердить наше стратегическое партнерство, приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также сотрудничество в направлении евроатлантической интеграции", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время в Вашингтоне пройдет заседание Комиссии по вопросам стратегического партнерства Украины и США с участием глав внешнеполитических ведомств Дмитрия Кулебы и Энтони Блинкена.