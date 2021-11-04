До України з робочим візитом прибула помічниця Блінкена
До України з робочим візитом прибула помічниця Державного секретаря США Карен Донфрід. Візит проходить на тлі підготовки засіданні Комісії стратегічного партнерства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства США.
"Помічниця держсекретаря США по Європі та Євразії Карен Донфрід сьогодні перебуває з візитом у Києві, щоб підтвердити наше стратегічне партнерство, прихильність США суверенітету і територіальній цілісності України, а також співробітництво в напрямку євроатлантичної інтеграції", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчим часом у Вашингтоні пройде засідання Комісії з питань стратегічного партнерства України та США за участю глав зовнішньополітичних відомств Дмитра Кулеби та Ентоні Блінкена.