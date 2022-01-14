Главы МИД Франции и Германии посетят Украину в ближайшие дни
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан вместе со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок посетит Украину в ближайшие дни. Он добавил, что Париж и Берлин предпримут усилия в нормандском формате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию Ле Дриана с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
"Мы (с Бербок - ред.) совершим совместный визит в Украину в ближайшие дни", - сказал Ле Дриан.
Он уточнил, что глава МИД Германии посетит Украину 17 января, а затем будет готовиться совместный визит.
Французский министр добавил, что Германия и Франция намерены и дальше предпринимать усилия в рамках нормандского формата.
Напомним, поездка Анналены Бербок в Украину запланирована на 17 января. Как сообщил РБК-Украина спикер МИД Олег Николенко, визит состоится по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Отметим, ранее Ле Дриан заявил о возвращении в рабочее состояние нормандского формата.