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Главы МИД Франции и Германии посетят Украину в ближайшие дни

Новина українською →
Брест, Пятница 14 января 2022 17:14
Главы МИД Франции и Германии посетят Украину в ближайшие дни Фото: министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан вместе со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок посетит Украину в ближайшие дни. Он добавил, что Париж и Берлин предпримут усилия в нормандском формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию Ле Дриана с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

"Мы (с Бербок - ред.) совершим совместный визит в Украину в ближайшие дни", - сказал Ле Дриан.

Он уточнил, что глава МИД Германии посетит Украину 17 января, а затем будет готовиться совместный визит.

Французский министр добавил, что Германия и Франция намерены и дальше предпринимать усилия в рамках нормандского формата.

Напомним, поездка Анналены Бербок в Украину запланирована на 17 января. Как сообщил РБК-Украина спикер МИД Олег Николенко, визит состоится по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Отметим, ранее Ле Дриан заявил о возвращении в рабочее состояние нормандского формата.

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