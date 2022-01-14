Главы МИД Франции и Германии посетят Украину в ближайшие дни

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан вместе со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок посетит Украину в ближайшие дни. Он добавил, что Париж и Берлин предпримут усилия в нормандском формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию Ле Дриана с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

"Мы (с Бербок - ред.) совершим совместный визит в Украину в ближайшие дни", - сказал Ле Дриан. Он уточнил, что глава МИД Германии посетит Украину 17 января, а затем будет готовиться совместный визит. Французский министр добавил, что Германия и Франция намерены и дальше предпринимать усилия в рамках нормандского формата.