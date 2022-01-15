Україну з робочим візитом відвідає глава МЗС Канади

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі відвідає Україну з робочим візитом. Він запланований на наступний тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СВС .

У МЗС Канади заявили, що шестиденний візит повинен "підтвердити незмінну підтримку Канадою суверенітету і територіальної цілісності України".

Жолі планує зустрітися в Києві з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалом і віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанишиною.

Очікується, що глава МЗС Канади також відвідає канадські війська, дислоковані в Україні, щоб підтримати місцевих військових.

"Нарощування російських військ і техніки в Україні і навколо неї ставить під загрозу безпеку в усьому регіоні. Ці агресивні дії повинні бути стримані. Канада працюватиме зі своїми міжнародними партнерами, щоб підтримати міжнародний порядок, заснований на правилах, і зберегти права людини і гідність українців", - йдеться в заяві МЗС Канади.