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Україну з робочим візитом відвідає глава МЗС Канади

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Субота 15 січня 2022 19:51
Україну з робочим візитом відвідає глава МЗС Канади Фото: глава МЗС Канади Мелані Жолі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі відвідає Україну з робочим візитом. Він запланований на наступний тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СВС.

У МЗС Канади заявили, що шестиденний візит повинен "підтвердити незмінну підтримку Канадою суверенітету і територіальної цілісності України".

Жолі планує зустрітися в Києві з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалом і віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанишиною.

Очікується, що глава МЗС Канади також відвідає канадські війська, дислоковані в Україні, щоб підтримати місцевих військових.

"Нарощування російських військ і техніки в Україні і навколо неї ставить під загрозу безпеку в усьому регіоні. Ці агресивні дії повинні бути стримані. Канада працюватиме зі своїми міжнародними партнерами, щоб підтримати міжнародний порядок, заснований на правилах, і зберегти права людини і гідність українців", - йдеться в заяві МЗС Канади.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан разом зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок відвідає Україну.

При цьому візит Бербок до Києва запланований на 17 січня.

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