В Украину не пустили российскую журналистку

Фото: Александра Тонких (из открытых источников)

Журналистка российского НТВ посещала оккупированный Крым

Пограничники в международном аэропорту "Борисполь" отказали в визите в Украину журналистке российского телеканала НТВ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как сообщается, россиянка прибыла в Украину рейсом из Стамбула. Пограничники выяснили, что журналистка посещала временно оккупированные территории Украины, однако россиянка сначала этого не подтверждала.

"Однако украинские пограничники проверили ее слова тщательнее и установили обман. В частности, был установлен факт незаконного въезда/выезда с временно оккупированного Крыма, что потом подтвердила и путешественница", - рассказали в ГПСУ.

Отмечается, что за нарушение требований украинского законодательства журналистке было отказано в пересечении границы и запрещен въезд в Украину на 3 года.

По данным российских СМИ, в Украину не пропустили Александру Тонких, журналистку российского телеканала НТВ. За день до этого во въезде было отказано еще одному сотруднику телеканала.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью журналистам из России. Российские СМИ обещали показать интервью Зеленского вечером воскресенья, 15 декабря. Однако позже Зеленский опроверг эту информацию, заявив, что никаких интервью российским телеканалам не давал.