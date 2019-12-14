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В Україну не пропустили російську журналістку

Новини » Суспільство     14.12.2019 - 15:11
В Україну не пропустили російську журналістку
Фото: Олександра Тонких (з відкритих джерел)

Журналістка російського НТВ відвідувала окупований Крим

Прикордонники у міжнародному аеропорту "Бориспіль" відмовили у візиті в Україну журналістці російського телеканалу НТВ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як повідомляється, росіянка прибула в Україну рейсом зі Стамбулу. Прикордонники з'ясували, що журналістка відвідувала тимчасово окуповані території України, однак росіянка спочатку цього не підтверджувала.

"Однак українські прикордонники перевірили її слова ретельніше і встановили обман. Зокрема, було встановлено факт незаконного в‘їзду/виїзду до тимчасово окупованого Криму, що потім підтвердила і мандрівниця", - розповіли в ДПСУ.

Зазначається, що за порушення вимог українського законодавства журналістці було відмовлено у перетині кордону та заборонено в'їзд в Україну на 3 роки.

За даними російських ЗМІ, в Україну не пропустили Олександру Тонких, журналістку російського телеканалу НТВ. За день до цього у в'їзді було відмовлено ще одному співробітнику телеканала.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський дав перше повноцінне інтерв'ю журналістам з Росії. Російські ЗМІ обіцяли показати інтерв'ї Зеленського ввечері неділі, 15 грудня. Однак пізніше Зеленський спростував цю інформацію, заявивши, що жодних інтерв'ю російським телеканалам не давав.

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