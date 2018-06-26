В Украину не пустили двух журналистов телевидения РФ, - ГПСУ

Ранее в отношении журналистов было поручение госоргана о запрете въезда в Украину

В Украину не пустили двух журналистов российского телевидения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Так, в аэропорту "Борисполь" пограничники контрольно-пропускного пункта пропуска "Киев" не пропустили в Украину двух журналистов, которые работают на российские СМИ.

Указано, что сегодня утром во время оформления пассажиров рейса "Минск-Киев" правоохранители обнаружили гражданина России, в отношении которого было поручение государственного правоохранительного органа о запрете ему въезда в Украину. Гражданин РФ является российским журналистом и телеведущим.

Кроме того, за несколько часов в этом же аэропорту, проверяя документы граждан, прибывших из Вены, сотрудники пограничного ведомства отказали в пересечении государственной границы гражданке Великобритании. Относительно британской корреспондентки ТРК Russia Today также было поручение государственного компетентного органа.

Отметим, что сейчас журналисты ожидают обратных рейсов.

Напомним, украинские пограничники в субботу, 26 мая, не пропустили на территорию государства двух граждан Российской Федерации, которые оказались представителями СМИ.