В Украину не пропустили двух российских журналистов, ехавших на финал ЛЧ

Одного из них не пропустили за незаконное посещение Крыма

Украинские пограничники в субботу, 26 мая, не пропустили на территорию государства двух граждан Российской Федерации (РФ), которые оказались представителями СМИ. Они ехали якобы на финал Лиги Чемпионов, говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Иностранцы прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси. Одного из них не пропустили за незаконное посещение Крыма, к тому же он получил запрет на въезд сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что другой россиянин целью визита отметил отдых и просмотр матча Лиги чемпионов.

"Однако в ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы установили его принадлежность к российскому телеканалу "Россия". В связи с неподтверждением цели прибытия в Украину мужчину вернули в обратном направлении", - добавили в ГПСУ.

В ходе пограничного контроля по результатам дополнительной проверки в целом не пропущен 6 граждан, еще 2-за нарушение порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию Крыма.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщили, что в Украину не пропустили 4 ультрас российского футбольного клуба "Торпедо".