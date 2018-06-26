В ДПСУ розповіли про журналістів телебачення РФ, яких не пустили в Україну

Раніше стосовно журналістів було доручення держоргану про заборону в'їзду в Україну

В Україну не пустили двох журналістів російського телебачення. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Так, в аеропорту "Бориспіль" прикордонники контрольно-пропускного пункту пропуску "Київ" не пропустили в Україну двох журналістів, які працюють на російські ЗМІ.

Сьогодні вранці під час оформлення пасажирів рейсу "Мінськ -Київ" правоохоронці виявили громадянина Росії, щодо якого було доручення державного правоохоронного органу про заборону йому в'їзду в Україну. Громадянин РФ є російським журналістом і телеведучим.

Крім того, за кілька годин у цьому ж аеропорту, перевіряючи документи громадян, які прибули з Відня, співробітники прикордонного відомства відмовили у перетині державного кордону громадянці Великобританії. Щодо британської кореспондентки ТРК Russia Today також було доручення компетентного державного органу.

Відзначимо, що зараз журналісти очікують зворотних рейсів.

Нагадаємо, українські прикордонники в суботу, 26 травня, не пропустили на територію держави двох громадян Російської Федерації, які виявилися представниками ЗМІ.