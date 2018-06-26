В Украину не пустили британскую журналистку Russia Today

По словам Слиер, она должна была принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) не пустили в Украину гражданку Великобритании, корреспондентку Russia Today Полу Слиер, которая прилетела в Киев на конференцию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Hromadske.ua.

Так, Слободян отметил, что 26 июня около 9 утра корреспондентка Russia Today прилетела в аэропорт "Борисполь" из австрийской Вены.

По словам Слиер, она должна была принять участие в конференции ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что британский регулятор Ofcom открыл три новых расследования в отношении пропагандистского телеканала Russia Today (RT).