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В Украину не пустили британскую журналистку Russia Today

НовостиОбщество    26.06.2018 - 14:02
Фото: Олег Слободян (dpsu.gov.ua)
Фото: Олег Слободян (dpsu.gov.ua)

По словам Слиер, она должна была принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) не пустили в Украину гражданку Великобритании, корреспондентку Russia Today Полу Слиер, которая прилетела в Киев на конференцию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Hromadske.ua.

Так, Слободян отметил, что 26 июня около 9 утра корреспондентка Russia Today прилетела в аэропорт "Борисполь" из австрийской Вены.

По словам Слиер, она должна была принять участие в конференции ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что британский регулятор Ofcom открыл три новых расследования в отношении пропагандистского телеканала Russia Today (RT).

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Теги публикации: Государственная пограничная служба, Украина, Олег Слободян, Russia Today  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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