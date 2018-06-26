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В Україну не пустили британську журналістку Russia Today

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 14:02
Фото: Олег Слободян (dpsu.gov.ua)
Фото: Олег Слободян (dpsu.gov.ua)

За словами Слієр, вона мала взяти участь у конференції ОБСЄ щодо свободи ЗМІ в Києві

Співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) не пустили в Україну громадянку Великобританії, кореспондентку Russia Today Полу Слієр, яка прилетіла до Києва на конференцію Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЕ). Про повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян, передає Hromadske.ua.

Так, Слободян зазначив, що 26 червня близько 9 ранку кореспондентка Russia Today прилетіла до аеропорту "Бориспіль" із австрійського Відня.

За словами Слієр, вона мала взяти участь у конференції ОБСЄ з питань свободи ЗМІ в Києві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британський регулятор Ofcom відкрив три нових розслідування щодо пропагандистського телеканалу Russia Today (RT).

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Теги публікації: Государственная пограничная служба, Україна, Олег Слободян, Russia Today  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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