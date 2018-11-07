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В Україну не пропустили ректора московської духовної академії

Новини » Надзвичайні події    07.11.2018 - 23:04
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Архієпископ Амвросій направлявся до України на актові дні Київської духовної семінарії

На територію України сьогодні, 7 листопада 2018, не пропустили ректора Московської духовної академії, архієпископа Амвросія. Про це РБК-Україна повідомилв речник Державної прикордонної служби Олег Слободян. 

"Відносно даного громадянина Держприкордонслужба виконала доручення одного з правоохоронних органів та не пропустила його в Україну", - повідомив Слободян. 

За його словами, священнослужитель прибув з території Росії та намагався пройти паспортний контроль у Києві. 

"Сьогодні він вже повернуся до Москви", - додав він.

Секретар Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату Ігор Якимчук повідомив, що архієпископ Амвросій направлявся в Україну для того, щоб взяти участь в актовому дні Київської духовної академії.

Нагадаємо, членам делегації російської рибкомісії заборонили в'їзд в Україну. Прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян розповів, що голові російської делегації комісії з питань рибальства в Азовському морі Ігорю Рулєву і ще двом її членам заборонили в'їзд в Україну.

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