В Україну не пропустили ректора московської духовної академії

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Архієпископ Амвросій направлявся до України на актові дні Київської духовної семінарії

На територію України сьогодні, 7 листопада 2018, не пропустили ректора Московської духовної академії, архієпископа Амвросія. Про це РБК-Україна повідомилв речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

"Відносно даного громадянина Держприкордонслужба виконала доручення одного з правоохоронних органів та не пропустила його в Україну", - повідомив Слободян.

За його словами, священнослужитель прибув з території Росії та намагався пройти паспортний контроль у Києві.

"Сьогодні він вже повернуся до Москви", - додав він.

Секретар Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату Ігор Якимчук повідомив, що архієпископ Амвросій направлявся в Україну для того, щоб взяти участь в актовому дні Київської духовної академії.

Нагадаємо, членам делегації російської рибкомісії заборонили в'їзд в Україну. Прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян розповів, що голові російської делегації комісії з питань рибальства в Азовському морі Ігорю Рулєву і ще двом її членам заборонили в'їзд в Україну.