За результатами перевірки громадянам Росії відмовлено в пропуску через державний кордон
В Україну не пропустили 4 ультрас російського футбольного клубу "Торпедо". Про це йдеться у повідомленні прес-центру Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
"Вчора на Чернігівщині на кордоні з Білоруссю співробітники Держприкордонслужби відмовили у пропуску в Україну 4 громадянам Росії. Вони планували приїхати в Київ, однак не змогли підтвердити мети перебування в нашій державі", - йдеться у повідомленні.
Виявилося, що вони належать до ультрас російського ФК "Торпедо" (м. Владимир). У ході огляду в них було знайдено символіку з елементами зображення ультрас футбольного клубу.
За результатами перевірки громадянам Росії було відмовлено в пропуску через державний кордон.
Фото: виявлена символіка (dpsu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше сьогодні Слободян повідомив, що представники ДПСУ затримали уродженця Лівану, який прибув на фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2018 в Київ. Чоловік значився у базі даних Інтерполу.
Станом на ранок прикордонники оформили майже 10 тисяч гостей та вболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві.