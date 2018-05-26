За результатами перевірки громадянам Росії відмовлено в пропуску через державний кордон

В Україну не пропустили 4 ультрас російського футбольного клубу "Торпедо". Про це йдеться у повідомленні прес-центру Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Вчора на Чернігівщині на кордоні з Білоруссю співробітники Держприкордонслужби відмовили у пропуску в Україну 4 громадянам Росії. Вони планували приїхати в Київ, однак не змогли підтвердити мети перебування в нашій державі", - йдеться у повідомленні.

Виявилося, що вони належать до ультрас російського ФК "Торпедо" (м. Владимир). У ході огляду в них було знайдено символіку з елементами зображення ультрас футбольного клубу.

За результатами перевірки громадянам Росії було відмовлено в пропуску через державний кордон.

Фото: виявлена символіка (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше сьогодні Слободян повідомив, що представники ДПСУ затримали уродженця Лівану, який прибув на фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2018 в Київ. Чоловік значився у базі даних Інтерполу.

Станом на ранок прикордонники оформили майже 10 тисяч гостей та вболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві.