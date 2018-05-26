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В Україну не пропустили двох російських журналістів, які їхали на фінал ЛЧ

НовиниНадзвичайні події    26.05.2018 - 17:18
Фото: зустріч гостей на фіналі ЛЧ в пунктах прикордонного контролю (dpsu.gov.ua)
Фото: зустріч гостей на фіналі ЛЧ в пунктах прикордонного контролю (dpsu.gov.ua)

Одного з них не пропустили через незаконне відвідування Криму

Українські прикордонники в суботу, 26 травня, не пропустили на територію держави двох громадян Російської Федерації (РФ), які виявилися представниками ЗМІ. Вони їхали начебто на фінал Ліги Чемпіонів йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Іноземці прилетіли в Київ рейсами з Мінська та Тбілісі. Одного з них не пропустили через незаконне відвідування Криму, до того ж він отримав заборону на в’їзд терміном на 3 роки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інший росіянин метою візиту зазначив відпочинок та перегляд матчу Ліги чемпіонів.

"Проте у ході прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби встановили його приналежність до російського телеканалу "Россия". У зв’язку з непідтвердженням мети прибуття в Україну чоловіка повернули в зворотному напрямку", - додали в ДПСУ.

У ході прикордонного контролю за результатами додаткової перевірки загалом не пропущено 6 громадян, ще 2 через порушення порядку в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію Криму.

Нагадаємо, раніше у Держприкордонслужбі повідомили, що в Україну не пропустили 4 ультрас російського футбольного клубу "Торпедо".

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Теги публікації: пограничники, Фінал Ліги чемпіонів, Ліга чемпіонів  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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