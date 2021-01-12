В Украину не пропустили 400 человек в 2021 году. Сто из них - потенциальные нелегалы

Пограничники не пропустили в Украину 400 человек с начала года. Из них сто лиц - потенциальные нелегальные мигранты.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Всего с начала 2021 года пограничному контролю подвергнуто 400 тысяч человек и более 95 тысяч транспортных средств", - указано в сообщении.

Также разоблачены три попытки использования гражданами поддельных документов, а еще 25 - пытались пройти контроль по недействительным документам.

"Также пограничники обнаружили 9 единиц оружия, 47 боеприпасов, свыше 1,5 кг психотропов, товары на более чем 200 тыс. гривен и 5 специально изготовленных тайников для их перемещения", - информирует ГПСУ.

Напомним, пограничники сообщали, что после новогодних и рождественских украинцы массово выезжают за границу. На сегодня выезд граждан из Украины преобладает над въездом, особенно в страны Европейского союза.

Так, с 9 января в пунктах пропуска на границе фиксируется рост пассажиро-транспортного потока. На некоторых пунктах в очередях накапливались до 300 легковых автомобилей.

Как писало РБК-Украина, со второй декады декабря украинцы массово возвращались на праздники. Поток на границе вырос почти вдвое.