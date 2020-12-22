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Украинцы массово возвращаются на праздники. Поток на границе вырос почти вдвое

Киев, Вторник 22 декабря 2020 12:12
Украинцы массово возвращаются на праздники. Поток на границе вырос почти вдвое
Фото: украинский пограничник (zak.sfs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Накануне зимних праздников украинцы массово возвращаются в страну. По сравнению с началом декабря пассажиропоток вырос почти в два раза.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Сообщается, что ежедневный пассажиропоток на границе фиксируется на уровне почти 90 000 человек по сравнению с 50 000 в ноябре и начале декабря. При этом в прошлом году в это время пассажиропоток составлял почти 300 000 человек в сутки.

По данным пограничникам, большая часть украинцев въезжают из стран Европейского союза, где с 25 декабря начинается период рождественско-новогодних праздников и выходных.

"Больше всего пассажиропоток вырос во всех работающих пунктах пропуска на границе с Польшей, а также в пунктах пропуска в Закарпатской области", - говорится в сообщении.

Отметим, Украина внесла Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию в красную зону из-за COVID-19. Это означает, что по приезду из этих стран нужно пройти самоизоляцию с приложением "Вдома". От самоизоляции освобождаются дети до 12 лет и люди с отрицательным ПЦР-тестом.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина не будет вводить запрет на въезд из Великобритании из-за нового штамма коронавируса, однако для приезжих из этой страны будет действовать ряд ограничений.

Вчера Израиль закрыл границы для иностранцев из-за нового штамма COVID-19.

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