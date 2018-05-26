По результатам проверки гражданам России отказано в пропуске через государственную границу

В Украину не пропустили 4 ультрас российского футбольного клуба "Торпедо". Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Вчера на Черниговщине на границе с Беларусью сотрудники Госпогранслужбы отказали в пропуске в Украину 4 гражданам России. Они планировали приехать в Киев, однако не смогли подтвердить цели пребывания в нашем государстве", - говорится в сообщении.

Оказалось, что они принадлежат к ультрас российского ФК "Торпедо" (г. Владимир). В ходе осмотра у них было найдено символику с элементами изображения ультрас футбольного клуба.

По результатам проверки гражданам России было отказано в пропуске через государственную границу.

Фото: обнаруженная символика (dpsu.gov.ua)

Напомним, ранее сегодня Слободян сообщил, что представители ГПСУ задержали уроженца Ливана, который прибыл на финал Лиги чемпионов УЕФА 2018 в Киев. Мужчина числился в базе данных Интерпола.

По состоянию на утро пограничники оформили почти 10 тысяч гостей и болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве.