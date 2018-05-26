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В Украину не пропустили 4 ультрас российского футбольного клуба

НовостиПроисшествия    26.05.2018 - 15:06
Фото: обнаруженняа символика (dpsu.gov.ua)
Фото: обнаруженняа символика (dpsu.gov.ua)

По результатам проверки гражданам России отказано в пропуске через государственную границу

В Украину не пропустили 4 ультрас российского футбольного клуба "Торпедо". Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Вчера на Черниговщине на границе с Беларусью сотрудники Госпогранслужбы отказали в пропуске в Украину 4 гражданам России. Они планировали приехать в Киев, однако не смогли подтвердить цели пребывания в нашем государстве", - говорится в сообщении.

Оказалось, что они принадлежат к ультрас российского ФК "Торпедо" (г. Владимир). В ходе осмотра у них было найдено символику с элементами изображения ультрас футбольного клуба.

По результатам проверки гражданам России было отказано в пропуске через государственную границу.

 

Фото: обнаруженная символика (dpsu.gov.ua)

Напомним, ранее сегодня Слободян сообщил, что представители ГПСУ задержали уроженца Ливана, который прибыл на финал Лиги чемпионов УЕФА 2018 в Киев. Мужчина числился в базе данных Интерпола.

По состоянию на утро пограничники оформили почти 10 тысяч гостей и болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве.

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Теги публикации: ультрас, Государственная пограничная служба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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