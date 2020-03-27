В Украину пришло потепление: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня температура воздуха поднимется до +17

Погода в Украине 27 марта улучшится, потеплеет до +15+17, ночью +1+4. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях тепло, днем +12+15, а ночью +1+3. На севере страны днем +13+15, а ночью +2+4. В восточных областях сегодня потепление, днем +13+15, а ночью +2+4. В центре страны днем +15+17, а ночью +2+4. На юге страны днем +12+17, а ночью +2+5.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня тепло. Днем +13+15, а ночью +2+4.

Напомним, погода в Украине до конца марта существенно испортится и синоптики прогнозируют резкое и сильное похолодание. Возможны дожди и мокрый снег в некоторых регионах, а температура воздуха опустится ниже нуля градусов.

Также синоптики отметили, что сегодня в Украине тепло, при этом ближайшей ночью ожидаются заморозки до -4 градусов, только на Юге ночью будет плюсовая температура). Осадки не предвидятся.