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В Україну прийшло потепління: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     27.03.2020 - 08:17
В Україну прийшло потепління: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні температура повітря підніметься до +17

Погода в Україні 27 березня покращиться, потепліє до +15+17, вночі +1+4. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях тепло, вдень +12+15, а вночі +1+3. На півночі країни вдень +13+15, а вночі +2+4. У східних областях сьогодні потепління, вдень +13+15, а вночі +2+4. У центрі країни вдень +15+17, а вночі +2+4. На півдні країни вдень +12+17, а вночі +2+5.

В Україну прийшло потепління: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні тепло. Вдень +13+15, а вночі +2+4.

В Україну прийшло потепління: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, погода в Україні до кінця березня істотно зіпсується і синоптики прогнозують різке і сильне похолодання. Можливі дощі та мокрий сніг в деяких регіонах, а температура повітря опуститься нижче нуля градусів.

Також синоптики зазначили, що сьогодні в Україні тепло, при цьому найближчої вночі очікуються заморозки до -4 градусів, тільки на Півдні вночі буде плюсова температура). Опади не передбачаються.

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