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В Украину идет потепление до +17: прогноз погоды на завтра

Новости » Общество     26.03.2020 - 16:18
В Украину идет потепление до +17: прогноз погоды на завтра
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

27 марта на всей территории Украины будет сухо и тепло

Погода в Украине 27 марта на всей территории ожидается без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Теплее всего будет на Закарпатье. В Ужгороде температура прогреется до +17 днем, ночью ожидается до +1 тепла. В целом в западных областях столбики термометра поднимутся до +13 +14 тепла. Ночью ожидается до -3 мороза. В Карпатах днем до +5 тепла днем и до -9 мороза ночью.В Украину идет потепление до +17: прогноз погоды на завтра

На Севере и в Центре синоптики также прогнозируют умеренную теплую погоду. Ожидается до +14 тепла днем и -2 мороза ночью. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.

В южных регионах и на востоке Украины, в частности, в Донецкой и Луганской областях местами возможны порывы ветра 15-18 м/сек. Температура ночью от -3 до +2, на крайнем юге страны до +5 тепла. Днем в указанных регионах столбики термометра поднимутся до +16 градусов тепла.

Как сообщало РБК-Украина, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, атмосферный фронт придет в страну уже 29-30 марта. На большинстве территории ожидается незначительное снижение температуры и осадки.

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