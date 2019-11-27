В Украину пришло потепление

Погода в Украине 26 ноября улучшится, идет потепление с дождями. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях переменная облачность, температура воздуха днем составит +5+7, а ночью ожидается -1+1. В центре Украины днем также без осадков, днем ожидается +1+3, а ночью -1-3. Также без дождей в северных областях.

Впрочем, на востоке Украины, несмотря на потепление, будут дожди и возможен небольшой снег. Днем +1+4, а ночью -2-5. Также дожди в Черкасской, Кропивницькій, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и южных областях.

Отмечается, что на юге страны днем +6+8, а ночью -1+2.

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве без дождей. Днем ожидается +1+3, ночью ожидается -1-3.

Напомним, погода в Украине с воскресенья ухудшится, снова похолодает и будут морозы. Похолодание придет 1-2 декабря.