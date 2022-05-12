В Украину снова пришли грозы: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 12 мая, в западных и северных регионах Украины ожидаются дожди с грозами. При этом в большинстве областей немного потеплеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня грозовые дожди накроют запад и север страны. На остальной территории сухо с переменной облачностью. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Несмотря на осадки, на все территории Украины ожидается небольшое потепление. В среднем днем столбики термометров покажут от +20 до +28 градусов.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +7 +9, днем +24 +27 градусов;

на западе ночью +8 +12 градусов, а днем +25 +28;

в восточных областях ночью +6 +8, днем +21 +23 градусов;

на юге страны ночью +7 +12 градусов, а днем +25 +27;

в центральных областях ночью +7 +9, днем +25 +27 градусов.

Погода в Киеве и области

Сегодня в столице, как на остальной территории области, прогнозируются дожди с грозами. Ветер преимущественно юго-западный с порывами до 7-12 м/с. Ночью в Киеве и области столбики термометров покажут +7 +9 градусов, днем воздух прогреется до +25 +28 градусов.