В ОП рассказали о прибытии режиссера из Афганистана Сахры Карими в Украину

"Эти люди буквально выбрались из ада. В Украине тоже знают, что значит оказаться в центре бедствия. Украина продолжит делать все возможное, чтобы помочь украинцам и иностранцам, чья жизнь сейчас находится под угрозой", - сказал глава ОП Андрей Ермак.

По его словам, он был рад поприветствовать Сахру Карими в Украине.

"Ее семья теперь в Киеве. Они живы и здоровы. Жаль, что сегодняшний Афганистан небезопасен для таких блестящих талантов, как она", - отметил Ермак.

Сахра Карими - первая женщина, севшая в кресло директора государственной кинокомпании "Афганфильм", единственная женщина в Афганистане с докторской степенью по кинопроизводству.