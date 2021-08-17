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В ОП рассказали о прибытии режиссера из Афганистана Сахры Карими в Украину

Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 17 августа, в Украине встречали борт со спасенными из Афганистана. На борту находилась и известный афганский режиссер Сахра Карими.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы ОП Андрея Ермака в Twitter.

"Эти люди буквально выбрались из ада. В Украине тоже знают, что значит оказаться в центре бедствия. Украина продолжит делать все возможное, чтобы помочь украинцам и иностранцам, чья жизнь сейчас находится под угрозой", - сказал глава ОП Андрей Ермак.

По его словам, он был рад поприветствовать Сахру Карими в Украине.

"Ее семья теперь в Киеве. Они живы и здоровы. Жаль, что сегодняшний Афганистан небезопасен для таких блестящих талантов, как она", - отметил Ермак.

Сахра Карими - первая женщина, севшая в кресло директора государственной кинокомпании "Афганфильм", единственная женщина в Афганистане с докторской степенью по кинопроизводству.

Напомним, в ночь на 16 августа украинский самолет эвакуировал из Кабула 79 человек - 8 украинцев и граждан других стран, в том числе Афганистана.

Сейчас в аэропорту Кабула готовится вылететь в Украину еще один эвакуационный самолет, но пока такой возможности нет.

Страны ЕС закрывают свои посольства в Афганистане и эвакуируют дипломатов. Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны после перехода власти к "Талибану", контроль над аэропортом взяли силы США. Некоторые люди пытаются цепляться за самолеты, не давая им взлететь.

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Афганистан