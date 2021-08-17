В ОП розповіли про прибуття режисера з Афганістану Сахра Карімі в Україну

"Ці люди буквально вибралися з пекла. В Україні теж знають, що означає опинитися в центрі лиха. Україна продовжить робити все можливе, щоб допомогти українцям та іноземцям, чиє життя зараз знаходиться під загрозою", - сказав голова ОП Андрій Єрмак.

За його словами, він був радий привітати Сахру Карімі в Україні.

"Її сім'я тепер в Києві. Вони живі і здорові. Шкода, що сьогоднішній Афганістан небезпечний для таких блискучих талантів, як вона", - зазначив Єрмак.

Сахра Карімі - перша жінка, яка сіла в крісло директора державної кінокомпанії "Афганфільм", єдина жінка в Афганістані з докторським ступенем з кіновиробництва.