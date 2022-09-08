Украину пригласят на первый саммит нового политического формата ЕС в Праге

По информации, предоставленной высокопоставленным чиновником ЕС, встреча запланирована на 6-7 октября.

Помимо 27 членов ЕС, приглашение получат лидеры стран Западных Балкан Сербии, Черногории, Албании, Северной Македонии, Косово и Боснии и Герцеговины, а также Норвегии, Лихтенштейна, Швейцарии, Великобритании, Исландии, Украины, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Армении и Турции.

Основными темами, которые будут обсуждаться на встрече, станут нападение России на Украину, энергетический кризис и экономическая ситуация.

Первое заседание Европейского политического сообщества, предложенное президентом Франции Эммануэлем Макроном, состоится 6 октября в рамках саммита ЕС в Праге. На следующий день лидеры ЕС примут участие в саммитах.

На встречах будут обсуждаться многие темы, такие как безопасность, стабильность, энергетика, климат, транспорт и экономика. В конце дня состоится заключительный ужин, на котором лидеры проведут двусторонние переговоры.