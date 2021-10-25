Украину пригласили на заседание комитета совета НАТО. Впервые за более 50 лет

Украина впервые за полвека примет участие в заседании комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений - Конференции национальных директоров вооружений. Заседание под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга состоится 26 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Представлять Украину на Конференции национальных директоров вооружений будет заместитель министра обороны Александр Носов. Украину раньше приглашали к участию в заседаниях конференции, но впервые речь идет о вопросах, относящихся к прерогативе исключительно членов НАТО.

На заседании будут обсуждать инновации в оборонно-технической сфере, трансформации во взаимодействии с наукой и оборонно-промышленным комплексом и достижения оптимального соотношения военных потребностей и бюджетных возможностей.