ru ua
Пн, 25 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Україну запросили на засідання комітету ради НАТО. Вперше за понад 50 років

Новость на русском →
Київ, Понеділок 25 жовтня 2021 20:41
Україну запросили на засідання комітету ради НАТО. Вперше за понад 50 років Фото: Україну запросили на засідання комітету ради НАТО (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Україна вперше за півстоліття візьме участь у засіданні комітету Північноатлантичної ради НАТО з питань озброєнь - Конференції національних директорів озброєнь. Засідання під головуванням генсека НАТО Єнса Столтенберга відбудеться 26 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Представляти Україну на Конференції національних директорів озброєнь буде заступник міністра оборони Олександр Носов. Україну раніше запрошували до участі у засіданнях конференції, але вперше йдеться про питання, що належать до прерогативи виключно членів НАТО.

На засіданні будуть обговорювати інновації в оборонно-технічній сфері, трансформації у взаємодії з наукою та оборонно-промисловим комплексом та досягнення оптимального співвідношення воєнних потреб і бюджетних можливостей.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Україна
NEWS
"Північний потік-2" не запрацює до березня 2022 року, - Держдеп США
"Північний потік-2" не запрацює до березня 2022 року, - Держдеп США
DAILY
Секретар РНБО Олексій Данілов: Я за жорстку президентську республіку
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Секретар РНБО Олексій Данілов: Я за жорстку президентську республіку