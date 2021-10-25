Україну запросили на засідання комітету ради НАТО. Вперше за понад 50 років

Україна вперше за півстоліття візьме участь у засіданні комітету Північноатлантичної ради НАТО з питань озброєнь - Конференції національних директорів озброєнь. Засідання під головуванням генсека НАТО Єнса Столтенберга відбудеться 26 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Представляти Україну на Конференції національних директорів озброєнь буде заступник міністра оборони Олександр Носов. Україну раніше запрошували до участі у засіданнях конференції, але вперше йдеться про питання, що належать до прерогативи виключно членів НАТО.

На засіданні будуть обговорювати інновації в оборонно-технічній сфері, трансформації у взаємодії з наукою та оборонно-промисловим комплексом та досягнення оптимального співвідношення воєнних потреб і бюджетних можливостей.