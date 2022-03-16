В Украину приехал прокурор Гаагского суда. Зеленский провел с ним переговоры

Сегодня в Украину приехал прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Президент Украины Владимир Зеленский провел с ним переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Говорил с прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом. Он уже в Украине. Он уже приступил к работе. Поэтому оккупанты будут отвечать за все военные преступления против украинцев", - заявил Зеленский.

Напомним, Гаагский трибунал начал слушание о геноциде по иску Украины против РФ на прошлой неделе. Сегодня должен быть оглашен приговор.

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