ru ua
Ср, 16 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украину приехал прокурор Гаагского суда. Зеленский провел с ним переговоры

Новина українською →
Киев, Среда 16 марта 2022 13:30
В Украину приехал прокурор Гаагского суда. Зеленский провел с ним переговоры Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня в Украину приехал прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Президент Украины Владимир Зеленский провел с ним переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Говорил с прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом. Он уже в Украине. Он уже приступил к работе. Поэтому оккупанты будут отвечать за все военные преступления против украинцев", - заявил Зеленский.

Напомним, Гаагский трибунал начал слушание о геноциде по иску Украины против РФ на прошлой неделе. Сегодня должен быть оглашен приговор.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война против Украины продолжается уже 21 день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Гаага Война России против Украины
NEWS
21-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
21-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Поможет ли Китай России в войне против Украины и обходе западных санкций
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Поможет ли Китай России в войне против Украины и обходе западных санкций