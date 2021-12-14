В Украину приедут президенты Польши и Литвы 20 декабря: цель визита
Фото: президент Польши Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)
Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа прибудут в Украину. Они примут участие в саммите "Люблинского треугольника".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на канцелярию президента Польши.
Они прибудут в страну 20 декабря.
"Президенты Польши, Литвы и Украины Анджей Дуда и Гитанас Науседа и Владимир Зеленский 20 декабря встретятся в рамках саммита "Люблинского треугольника" и обсудят ситуацию с безопасностью в нашем регионе", - сообщил представитель канцелярии Якуб Кумох.
"Люблинский треугольник" - платформа для трехстороннего сотрудничества между Литовской Республикой, Республикой Польша и Украиной, направленная на углубление регионального сотрудничества в сфере безопасности, экономической и социально-гуманитарной сферах.