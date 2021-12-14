ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україну приїдуть президенти Польщі та Литви 20 грудня: ціль візиту

Новость на русском →
Київ, Вівторок 14 грудня 2021 11:05
В Україну приїдуть президенти Польщі та Литви 20 грудня: ціль візиту Фото: президент Польщі (flickr.com/andrzej_duda)
Автор: Анастасія Рокитна

Президенти Польщі та Литви Анджей Дуда та Гітанас Науседа прибудуть в Україну. Вони візьмуть участь в саміті "Люблінського трикутника".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на канцелярію президента Польщі.

Вони прибудуть в країну 20 грудня.

"Президенти Польщі, Литви й України Анджей Дуда, Гітанас Науседа та Володимир Зеленський 20 грудня зустрінуться в Україні у рамках саміту "Люблінського трикутника" та обговорять безпекову ситуацію у нашому регіоні", - повідомив представник канцелярії Якуб Кумох.

"Люблінський трикутник" - платформа для тристоронньої співпраці між Литовською Республікою, Республікою Польща та Україною, спрямована на поглиблення регіонального співробітництва у безпековій, економічній та соціально-гуманітарній сферах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Литва Польша
NEWS
В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: хто її отримає
В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: хто її отримає
DAILY
Високі ставки. Чи залишилася загроза вторгнення Росії і що буде з Донбасом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Високі ставки. Чи залишилася загроза вторгнення Росії і що буде з Донбасом