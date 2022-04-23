В Україну приїдуть глава Пентагону та держсекретар США. Будуть говорити про зброю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію глави держави .

Зеленський розповів про прийдешній візит американських високопосадовців. Держсекретар Блікен і очільник Пентагону Остін прибудуть до Києва 24 квітня.

"У мене буде зустріч з міністром оборони та державним секретарем. Коли безпека дасть можливість, будемо сподіватися, і президент США приїде. Завтра будемо спілкуватися про список зброї, яка нам необхідна, та темпи її постачання", – заявив президент.