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В Украину приедут эстонские специалисты по разминированию

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Таллинн, Суббота 30 апреля 2022 12:11
В Украину приедут эстонские специалисты по разминированию Фото: Эстония отправит в Украину пиротехников (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани заявил, что в Украину прибудут эстонские специалисты по разминированию. Они будут помогать в зонах, где нет активных боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украинаа со ссылкой на ERR.

Эстония отправит в Украину бригаду из пяти специалистов и трех автомобилей. Их будут менять другие коллеги.

"Конечно, есть условия, чтобы вообще ехать в Украину. И прежде всего условие безопасности. И эта задача в значительной степени является обязанностью наших украинских коллег", - сказал министр.

Ранее мы сообщали, что спасатели-иностранцы присоединились к ГСЧС в ликвидации последствий оккупации Киевской области.

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