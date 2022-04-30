В Украину приедут эстонские специалисты по разминированию

Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани заявил, что в Украину прибудут эстонские специалисты по разминированию. Они будут помогать в зонах, где нет активных боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина а со ссылкой на ERR .

Эстония отправит в Украину бригаду из пяти специалистов и трех автомобилей. Их будут менять другие коллеги.

"Конечно, есть условия, чтобы вообще ехать в Украину. И прежде всего условие безопасности. И эта задача в значительной степени является обязанностью наших украинских коллег", - сказал министр.