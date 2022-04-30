В Україну приїдуть естонські фахівці з розмінування
Фото: Естонія відправить в Україну піротехніків (Getty Images)
Міністр внутрішніх справ Естонії Крістіан Яані заявив, що в Україну прибудуть естонські фахівці з розмінування. Вони допомагатимуть в зонах, де немає активних бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Естонія відправить в Україні бригаду з п'яти спеціалістів та трьох автомобілів. Їх будуть змінювати інші колеги.
"Звичайно, є умови, щоб взагалі їхати до України. І перш за все умова безпеки. І це завдання значною мірою є обов'язком наших українських колег", - сказав міністр.
Раніше ми повідомляли, що рятувальники-іноземці приєдналися до ДСНС у ліквідації наслідків окупації Київщини.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.