В Украину приедет лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии, - Bild

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Bild .

О целях визита Мерца в Киев издание не сообщает. При этом газета отмечает, что в Германии все громче звучат требования, чтобы канцлер страны Олаф Шольц тоже посетил Украину.

По данным источников издания, лидер ХДС Фридрих Мерц в понедельник едет в Киев. Газета отмечает, что он станет одним из первых немецких политиков, который посетит Украину после начала войны с Россией.

Напомним, Фридрих Мерц выступал за поставки оружия Украине еще за несколько месяцев до начала войны с Россией. Политик заявлял, что Путину нужно дать "четкий ответ".

Отметим, ранее Шольц заявил, что пока не планирует приезжать в Украину. Он отметил, что частно говорит по телефону с украинским президентом Владимиро Зеленским.

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