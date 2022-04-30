UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украину приедет лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии, - Bild

Фото: лидер ХДС Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии - Христианско-демократического союза (ХДС) - Фридрих Мерц посетит Украину. Визит в Киев запланирован на 2 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Bild.

По данным источников издания, лидер ХДС Фридрих Мерц в понедельник едет в Киев. Газета отмечает, что он станет одним из первых немецких политиков, который посетит Украину после начала войны с Россией.

О целях визита Мерца в Киев издание не сообщает. При этом газета отмечает, что в Германии все громче звучат требования, чтобы канцлер страны Олаф Шольц тоже посетил Украину.

Напомним, Фридрих Мерц выступал за поставки оружия Украине еще за несколько месяцев до начала войны с Россией. Политик заявлял, что Путину нужно дать "четкий ответ".

Отметим, ранее Шольц заявил, что пока не планирует приезжать в Украину. Он отметил, что частно говорит по телефону с украинским президентом Владимиро Зеленским.

Война России против Украины идет 66-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияКиевВойна в Украине