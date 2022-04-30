В Україну приїде лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини, - Bild

Лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини - Християнсько-демократичного союзу (ХДС) - Фрідріх Мерц відвідає Україну. Візит до Києва запланований на 2 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Bild .

Про цілі візиту Мерца до Києва видання не повідомляє. При цьому газета зазначає, що в Німеччині все голосніше звучать вимоги, щоб канцлер країни Олаф Шольц теж відвідав Україну.

За даними джерел видання, лідер ХДС Фрідріх Мерц у понеділок їде до Києва. Газета зазначає, що він стане одним з перших німецьких політиків, який відвідає Україну після початку війни з Росією.

Нагадаємо, Фрідріх Мерц виступав за постачання зброї Україні ще за кілька місяців до початку війни з Росією. Політик заявляв, що Путіну потрібно дати "чітку відповідь".

Зазначимо, раніше Шольц заявив, що поки не планує приїжджати в Україну. Він зазначив, що ПРИВАТНО говорить телефоном з українським президентом Володимиро Зеленським.

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