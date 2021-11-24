В Украину придет потепление: прогноз погоды на завтра

В четверг, 25 ноября, в Украине днем воздух прогреется до 8 градусов тепла. Во всех областях ожидается переменная облачность без осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По всей территории Украины завтра ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха составит:
В столице завтра также ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется от +3 до +5. Температура ночью составит 0 +2.
Напомним, ранее Укргидрометцентр дал прогноз на первый месяц зимы.
Отметим, синоптики ожидают, что в Украину придет потепление 27 ноября.