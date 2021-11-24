RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україну прийде потепління: прогноз погоди на завтра

Автор: Дмитрий Кузнецов

У четвер, 25 листопада, в Україні вдень повітря прогріється до 8 градусів тепла. У всіх областях очікується мінлива хмарність без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди по всіх областях

По всій території України завтра очікується мінлива хмарність і без опадів. Температура повітря складе:

  • на заході вдень від +3 до +8, а вночі - від -1 до -4;
  • на півночі вдень від +2 до + 5, а вночі - від 0 до -6;
  • на сході вдень від +2 до +5, а вночі - від -4 до -7;
  • на півдні вдень від +4 до +8, а вночі - від -1 до -5;
  • у центрі вдень від + 3 до + 6, а вночі - від 0 до -5.

Прогноз у Києві

У столиці завтра також очікується мінлива хмарність без опадів. Вдень повітря прогріється від + 3 до + 5. Температура вночі становитиме 0 +2.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр дав прогноз на перший місяць зими.

Зазначимо, синоптики очікують, що в Україну прийде потепління 27 листопада.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніКиїв