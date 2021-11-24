В Україну прийде потепління: прогноз погоди на завтра

У четвер, 25 листопада, в Україні вдень повітря прогріється до 8 градусів тепла. У всіх областях очікується мінлива хмарність без опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
По всій території України завтра очікується мінлива хмарність і без опадів. Температура повітря складе:
У столиці завтра також очікується мінлива хмарність без опадів. Вдень повітря прогріється від + 3 до + 5. Температура вночі становитиме 0 +2.
Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр дав прогноз на перший місяць зими.
Зазначимо, синоптики очікують, що в Україну прийде потепління 27 листопада.