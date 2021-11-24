В Украину придет потепление: прогноз погоды на завтра
Фото: в Украине 25 ноября потеплеет (Виталий Носач, РБК-Украина)
В четверг, 25 ноября, в Украине днем воздух прогреется до 8 градусов тепла. Во всех областях ожидается переменная облачность без осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Прогноз погоды по всем областям
По всей территории Украины завтра ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха составит:
- на западе днем от +3 до +8, а ночью - от -1 до -4;
- на севере днем от +2 до +5, а ночью - от 0 до -6;
- на востоке днем от +2 до +5, а ночью - от -4 до -7;
- на юге днем от +4 до +8, а ночью - от -1 до -5;
- в центре днем от +3 до +6, а ночью - от 0 до -5.
Прогноз в Киеве
В столице завтра также ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется от +3 до +5. Температура ночью составит 0 +2.
Напомним, ранее Укргидрометцентр дал прогноз на первый месяц зимы.
Отметим, синоптики ожидают, что в Украину придет потепление 27 ноября.