В Україну прийде потепління: прогноз погоди на завтра
Фото: в Україні 25 листопада потеплішає (Віталій Носач, РБК-Україна)
У четвер, 25 листопада, в Україні вдень повітря прогріється до 8 градусів тепла. У всіх областях очікується мінлива хмарність без опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Прогноз погоди по всіх областях
По всій території України завтра очікується мінлива хмарність і без опадів. Температура повітря складе:
- на заході вдень від +3 до +8, а вночі - від -1 до -4;
- на півночі вдень від +2 до + 5, а вночі - від 0 до -6;
- на сході вдень від +2 до +5, а вночі - від -4 до -7;
- на півдні вдень від +4 до +8, а вночі - від -1 до -5;
- у центрі вдень від + 3 до + 6, а вночі - від 0 до -5.
Прогноз у Києві
У столиці завтра також очікується мінлива хмарність без опадів. Вдень повітря прогріється від + 3 до + 5. Температура вночі становитиме 0 +2.
Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр дав прогноз на перший місяць зими.
Зазначимо, синоптики очікують, що в Україну прийде потепління 27 листопада.