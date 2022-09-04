Когда в Украину придет "бабье лето" и от чего это зависит: прогноз синоптиков

"В октябре бывают такие периоды, в ноябре. Прогнозировать сейчас их практически невозможно", - сказала она.

При этом синоптик отметила, что "бабьем лете" можно говорить, если антициклон будет стоять в течение примерно пяти дней и температура поднимется до 15-20 градусов.

По ее словам, обычно "бабье лето" наблюдается в начале - середине октября. "Но пока мы не можем спрогнозировать", - добавила Голеня.