Коли в Україну прийде "бабине літо" та від чого це залежить: прогноз синоптиків

"У жовтні бувають такі періоди, у листопаді. Прогнозувати зараз їх практично неможливо", - сказала вона.

Синоптик зазначила, що про "бабине літо" можна говорити, якщо антициклон стоятиме упродовж приблизно п’яти днів та температура підніметься до 15-20 градусів.

За її словами, зазвичай "бабине літо" спостерігається на початку - середині жовтня. "Але поки що ми не можемо спрогнозувати", - додала Голеня.