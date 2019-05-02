В Украину прибыли из США 130 инструкторов для тренировки военнослужащих

Во Львовскую область прибыли 130 военных инструкторов из США для ротации своих коллег в рамках миссии по тренировке украинских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Сообщается, что церемония передачи полномочий между американскими подразделениями миссии JMTG-U состоялась в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

"На замену военнослужащим 278-го бронекавалерийского полка Национальной гвардии США из штата Теннесси, которые находились на Львовщине с лета 2018 года, в Украину прибыли более 130 военных 2-й бригадной тактической группы Страйк 101-й воздушно-десантной (десантно-штурмовой) дивизии армии США. Срок ротации на территории Украины для американских военных будет составлять 9 месяцев", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину в Яворовской центр боевой подготовки в ближайшее время прибудет элитный десант из США. В Украину прибудут так называемые "клокочущие орлы".