В Украину прибыли первые 6 из "около 30" новых поставок помощи для оборонки, - Пентагон

Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби заявил, что в Украину доставлена часть грузов в рамках помощи Штатов в сфере безопасности для нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В Пентагоне уточнили, что речь идет о первых 6 из "около 30" от общего числа поставок вооружения, согласованных на крайнем раунде относительно помощи США.
"Материалы поступают в регион каждый день, в том числе за последние 24 часа", - сказал спикер.
Кирби также отметил, что США отдают приоритет "видам материалов, которые, как мы знаем, больше всего нужны украинцам", включая противотанковые и противовоздушные системы.
В Пентагоне добавили, что обещанные Украине беспилотники Switchblade начнут поставляться "относительно скоро".
Ранее мы писали о том, что сенаторы США призвали администрацию президента Джо Байдена ускорить поставки вооружения для Украины.
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