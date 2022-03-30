В Україну прибули перші 6 з "близько 30" нових поставок допомоги для оборонки, - Пентагон

Прес-секретар міністерства оборони США Джон Кірбі заявив, що в Україну доставлена частина вантажів в рамках допомоги Штатів у сфері безпеки для нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У Пентагоні уточнили, що йдеться про перші 6 з "близько 30" від загального числа поставок озброєння, узгоджених на крайньому раунді щодо допомоги США.
"Матеріали надходять в регіон щодня, в тому числі за останні 24 години", - сказав спікер.
Кірбі також зазначив, що США віддають пріоритет "видам матеріалів, які, як ми знаємо, найбільше потрібні українцям", включаючи протитанкові та протиповітряні системи.
У Пентагоні додали, що обіцяні Україні безпілотники Switchblade почнуть поставлятися "відносно скоро".
Раніше ми писали про те, що сенатори США закликали адміністрацію президента Джо Байдена прискорити постачання озброєння для України.
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