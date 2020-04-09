В Украину прибыли еще 100 тысяч ПЦР-тестов, купленных Ярославским

Фото: Александр Ярославский (пресс-служба)

Ярославский заплатил за 100 тыс. ПЦР-тестов $850 тыс.

В Украину из Китая прибыли еще 100 тысяч ПЦР-тестов на COVID-19, которые за $850 тыс. купил владелец и президент DCH Александр Ярославский. Об этом сообщает пресс-служба DCH, передает РБК-Украина.

Как сообщали в компании, ранее Ярославский благодаря дружеским отношениям с китайским миллиардером Джеком Ма смог организовать доставку в Украину первой партии остродефицитных в мире высокоточных ПЦР-тестов. 24 марта 50 тыс. таких лабораторных тест-систем прибыли в Киев.

В то же время, Харьковский регион получил 5000 ПЦР-тест-систем из первой партии и сейчас еще 9000 тест-систем из второй.

Главный государственный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота поблагодарила Ярославского за то, что он обеспечил регион ПЦР-тестами.

"Хочу поблагодарить Александра Ярославского за то, что их закупил. Спасибо огромное! Количество тест-систем позволит закрыть текущие потребности региона, а нам даст возможность существенно расширить аудиторию тестируемых на коронавирус. Мы сможем оперативно выявлять заболевших, тем самым минимизируя распространение этого вируса", - сказала Махота.

Ранее сообщалось, что финансовый вклад Александра Ярославского в борьбу с коронавирусом в Украине составляет порядка 391 млн грн. Помимо закупки ПЦР-тестов бизнесмен также перечислил $1,15 млн за 50 аппаратов ИВЛ, которые производит немецкая компания, специализирующаяся именно на этом виде медоборудования.

Как писало РБК-Украина, Ярославский совместно с городскими властями Харькова обеспечивает местных пенсионеров наборами продуктов и лекарств. По состоянию на сегодня по этой программе закуплено 150 тыс. пайков и 40 тыс. аптечек.

Напомним, 19 марта харьковские предприниматели закупили по прямым договорам с поставщиками еще на $2,4 млн необходимых для противодействия эпидемии товаров медназначения.

Позже заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко поблагодарил Ярославского за активное участие и помощь в борьбе с коронавирусом в Украине.