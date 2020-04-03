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Кернес и Ярославский раздали пенсионерам в Харькове пайки и аптечки на 26 млн грн

Новости » Политика     03.04.2020 - 18:28
Кернес и Ярославский раздали пенсионерам в Харькове пайки и аптечки на 26 млн грн
Фото: Александр Ярославский и Геннадий Кернес (пресс-служба)

Все продукты и лекарства закупаются напрямую у производителей

За прошедшую неделю мэр Харькова Геннадий Кернес и владелец DCH Александр Ярославский развезли 113 тысяч пайков и 22 тысячи аптечек ветеранам и одиноким пенсионерам. Об этом в своем Telegram-канале написал Геннадий Кернес, передает РБК-Украина.

"Карантин очень быстро показал, сколько людей в Харькове оказалось на грани выживания. Кроме старшего поколения в помощи нуждаются молодые семьи, многодетные, все, кто потерял работу и теперь остался без денег и еды. Еще на встрече 19 марта в Kharkiv Palace мы с Александром Ярославским говорили о том, что для наиболее социально уязвимых групп будут продуктовые наборы и наборы лекарства. Так вот, за эту неделю мы с Ярославским развезли и разнесли более 113 тысяч пайков и 22 тысяч аптечек для ветеранов и одиноких стариков во все районы города. Сегодня мы заказали еще 30000 пайков и 15000 аптечек. Все это передается людям. Спасибо волонтерам и всем, кто стал рядом с нами для помощи в трудное время", - написал Кернес.

В свою очередь, в пресс-службе Ярославского также подтвердили, что к отправке харьковчанам, которые находятся в связи с эпидемией в наиболее затруднительном положении, готовятся еще 30 тыс. продуктовых наборов и 15 тыс. аптечек.

Все продукты и лекарства закупаются напрямую у производителей, их цены намного ниже рыночных, поскольку не включают торговые наценки. Общая сумма финансирования программы раздачи пайков и аптечек Ярославским и Геннадием Кернесом с учетом новой волны доставок достигнет 26 млн грн.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Ярославский уже выделил $2 млн на закупку 100 тыс. ПЦР-тестов и 50 аппаратов ИВЛ для Украины. 2 апреля тесты были доставлены в Киев при содействии китайского миллиардера Джека Ма.

Ранее Геннадий Кернес за свои личные деньги приобрел наркозно-дыхательный аппарат для больницы скорой помощи, а Харьковский горсовет выделил на противодействие эпидемии 60,5 млн грн.

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Новости Украины Александр ЯрославскийГеннадий КернесХарьков
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